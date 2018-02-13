Убийство в Киеве: СМИ рассказали о прошлом подозреваемого бойца

Командиры, которым довелось служить с военным Дмитрием Балабухой, называют его "спокойным и ответственным", а подчиненные - "очень уравновешенным"

Сослуживцы военнослужащего-контрактника 72-й бригады ВСУ Дмитрия Балабухи, подозреваемого в убийстве мужчины на остановке в Киеве 10 февраля 2018 года, ранее не замечали за ним чего-либо странного, однако в последнее время его характер "начал меняться". Об этом в своем Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

Он выяснил, что Балабуха имеет звание младшего лейтенанта, командует взводом танкового батальона вышеупомянутой бригады; почти четыре года, с лета 2014-го, воевал в Донбассе.

"За это время у товарищей никаких серьезных проблем по службе не было. Воевал как все. Имеет награды. Получил серьезное ранение в голову. Лежал в больнице, лечился у психиатра. Однако в последнее время товарищи заметили, как характер начал меняться. Война здоровья не добавляет", - написал Бутусов.

Журналист отмечает, что преступление, в совершении которого подозревают Балабуху, "произошло не спонтанно, предпосылки в психике были". "Говорят о приобретенных вредных привычках", - добавил Бутусов.

Как отмечает пресс-секретарь 72-й бригады Елена Мокренчук, командиры, которым довелось служить с Балабухой, называют его "спокойным и ответственным".

"Разве дали бы ему в подчинение людей, если бы имели хоть малейшее сомнение в нем?" - цитирует их Мокренчук в своем Facebook.

Также она ссылается на подчиненных Балабухи, которые называют его "очень уравновешенным человеком", который "подавал пример спокойного отношения к тяжелейшим ситуациям".

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"Говорят люди, что Дима пришел садиться на маршрутку, показал УБД (удостоверение участника боевых действий - ред.) - и тут на него набросился этот пассажир (который впоследствии был убит - ред.). Почему-то этого мужчину возмутило то, что Дима - АТОшник. Начал обзывать, толкать, потом ударил в грудь и вытолкал вон", - озвучила одну из версий произошедшего Мокренчук.

10 февраля 2018 года в Киеве возле станции метро Черниговская произошло убийство. По предварительной версии, на остановке общественного транспорта между двумя мужчинами возник спор. В итоге один из них якобы пошел в магазин, купил кухонный нож, вернулся на остановку и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Подозреваемый - боец 72-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха - был задержан сотрудниками полиции. Суд отправил его под стражу на два месяца.

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