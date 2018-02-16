В Днепропетровской области сотрудника полиции задержали за взятку

В прокуратуре утверждают, что начальник отделения полиции и замглавы РГА за $1000 готовы были решить вопрос об избрании меры пресечения преступнику

В Днепропетровской области начальника отделения полиции и заместителя председателя райгосадминистрации задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Установлено, что к и.о. заместителя председателя РГА обратился знакомый, в помещении которого правоохранительные органы обнаружили и изъяли наркотические вещества. Была просьба "помочь" решить вопрос об избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Чиновник оценил "стоимость" этой просьбы и потребовал за свои "услуги" $1000. 15 февраля после получения части этой суммы в размере $500, и.о. заместителя председателя РГА передал их начальнику отделения полиции, после чего их и задержали правоохранители", - написал Лысенко.

Уголовное производство начато по ч.3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос о сообщении подозрения задержанным и избрании меры пресечения.

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