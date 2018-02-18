Пограничники задержали женщину, которая воевала за боевиков ДНР

В Госпогранслужбе заявили, что задержанная гражданка Украины в августе 2014 года вступила в подразделение "Оплот"

Украинские пограничники на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое" в Донецкой области задержали женщину, которую подозревают в причастности к бандформированию "Оплот". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Гражданка Украины 1989 года рождения прибыла из оккупированного Донецка.

"Было установлено, что женщина входила в состав непредусмотренных законом Украины военизированных формирований так называемой "Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что в августе 2014 украинка вступила в подразделение "Оплот", где должна была якобы получить должность помощника повара. "Однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НЗФ", - добавили в пресс-службе.

Задержанную передали сотрудникам Национальной полиции, которые должны будут уточнить причастность женщины к бандформированиям на Востоке страны.

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