Двое граждан РФ подорвались в Донбассе на своих растяжках - штаб
18.02.2018 22:28
По данным разведки, один из них скончался, а другой получил минно-взрывные ранения
Иллюстративное фото: пресс-центр штаба АТО
На фронте в Донбассе двое боевиков-граждан страны-оккупанта РФ подорвались на своих собственных растяжках. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные украинской разведки.
"По данным разведки штаба Антитеррористической операции сегодня, 18 февраля, около передовых позиций сил АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований", - сказано в сообщении.
Штаб отмечает, что они оказались гражданами страны-оккупанта РФ.
"По данным разведки штаба Антитеррористической операции сегодня, 18 февраля, около передовых позиций сил АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований", - сказано в сообщении.
Штаб отмечает, что они оказались гражданами страны-оккупанта РФ.
"Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", - уточнили в разведке.
В командовании отметили, что это еще одно доказательство российского присутствия в Донбассе. В данный момент уточняется информация о принадлежности боевиков к регулярным подразделениям ВС РФ.
В командовании отметили, что это еще одно доказательство российского присутствия в Донбассе. В данный момент уточняется информация о принадлежности боевиков к регулярным подразделениям ВС РФ.
В штабе не исключают, что пророссийские СМИ будут пытаться обвинить ВСУ в нарушении Минских договоренностей, обвиняя в гибели россиян.
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