В Донбассе погиб украинский военный, трое получили ранения - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы опорных пунктов ВСУ из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков в Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранение, третий военнослужащий получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое бойцов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Там отметили, что российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы опорных пунктов ВСУ из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

На Луганском направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям сил АТО недалеко от Крымского. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по украинским укреплениям вблизи Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.

На Донецком направлении террористы из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и пулеметов обстреляли опорные пункты сил АТО у Песков. Применение боевиками 120-мм и 82-мм минометов зафиксировано вблизи Лебединского, Водяного и Широкино.

В общем, с начала суток, российско-оккупационные войска провели 9 обстрелов.

"В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое украинских военных", - сказано в сообщении.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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