Туркменистан не просил вуз помочь Насырлаевой - администрация

Виза студентки действовала три месяца, однако за это время она так и не подала документы на получение вида на жительство, утверждают в медуниверситете

Туркменские дипломаты официально не обращались к Национальному медуниверситету им. Богомольца с просьбой помочь студентке Мукаддас Насырлаевой в вопросе продления срока действия ее визы и оформления вида на жительство в Украине. Об этом говорится в заявлении администрации вуза, опубликованном на его странице в Facebook.

В нем сказано, что Насырлаева въехала в Украину 19 сентября 2017 года, в университет она была зачислена приказом от 27 сентября. Трехмесячная виза студентки позволяла ей свободно находиться в Украине до 17 декабря 2017-го, и за это время туркменка "была обязана подать документы на оформление вида на жительство", утверждают в вузе.

"В течение сентября-декабря 2017 года Мукаддас неоднократно приходила в деканат с первокурсниками из своей группы и помогала им подавать документы на оформление вида на жительство, что доказывает ее осведомленность о соответствующей процедуре", - заявляют в университете.

Также отмечается, что Насырлаева, по имеющейся информации, жила в квартире с одной из двух ее сестер, которые также учатся в медуниверситете имени Богомольца.

"В период действия визы Мукаддас не подала в деканат документы, необходимые для получения вида на жительство. Тем самым после окончания действия визы был нарушен визовый режим. А значит, с 18 декабря 2017 года студентка находилась в Украине нелегально", - подчеркнули в вузе.

Как утверждают в НМУ, в договоре между ними и Насырлаевой "четко указано", что "нарушение студентом миграционного законодательства - одно из оснований для отчисления из вуза", и иностранка, подписав этот документ, была осведомлена о требованиях к ее пребыванию в Украине.

По версии администрации университета, 18 января 2018-го студентка обратилась в деканат с запросом о документах, необходимых для оформления вида на жительство, однако выяснилось, что Насырлаева якобы уже месяц находится в стране незаконно.

При этом, согласно законодательству, туркменка не могла оформить вид на жительство после 17 декабря, то есть по истечении срока действия визы, заявляют в НМУ. Также там отмечают, что Насырлаева не предоставила "задокументированных обоснованных оснований" (лечение, беременность, роды, уход за больным членом семьи) для продления долгосрочной визы.

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Согласно версии администрации, 18 января в деканате студентке указали на "нарушение миграционного законодательства" как основание для ее отчисления и рекомендовали "выехать из Украины и обратиться в посольство Украины в Туркменистане за новой визой".

"Однако Мукаддас сообщила, что не собирается возвращаться в Туркменистан и будет решать свою проблему непосредственно в Украине", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 24 января в вузе студентку второй раз официально проинформировали об отчислении, а 30 января это произошло в третий раз.

"Общение (30 января) происходило в присутствии двух иностранных студентов и куратора факультета. Все они письменно засвидетельствовали факт отсутствия во время разговора любого давления и предвзятого отношения к Насырлаевой", - заявляют в вузе.

Также в НМУ опровергают информацию о том, что процедуру получения вида на жительство якобы "можно было обойти путем предоставления университетом некой справки для посольства", и утверждают, что это "категорически не соответствует законодательству Украины".

"Никаких официальных обращений от посольства или консульства Туркменистана в НМУ по поводу Мукаддас в период с 18 января по 19 февраля текущего года не было", - говорится в заявлении.

Кроме того, в вузе подчеркивают, что за все время Насырлаева "не обращалась ни с одной жалобой ни к руководству университета, ни к представителям студенческого самоуправления".

30 января 2018 года Мукаддас Насырлаева вышла из НМУ им. Богомольца, но домой не вернулась. Адвокат, глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов заявил, что студентка прыгнула с моста после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.

Как утверждают в прокуратуре, следствием установлено, что девушка покончила жизнь самоубийством, хотя ее тело до сих пор не найдено.

По словам Розметова, деканат по работе с иностранными студентами якобы вовремя не подал документы Насырлаевой в миграционную службу для получения временного вида на жительство, что в результате привело к отчислению студентки. Адвокат утверждает, что посольство Туркменистана предложило решение вопроса просроченной визы без выезда иностранки из Украины, однако деканат "ничего делать не захотел".

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