Матиос озвучил статистику самоубийств среди военных в Донбассе

"Есть печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся в зоне боевых действий", - отметил главный военный прокурор

C начала гибридной войны России против Украины в Донбассе два-три военнослужащих каждую неделю совершали самоубийство. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире канала 112 Украина.

По его словам, есть "очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся (в зоне боевых действий в Донбассе, - ред.).

"В среднем в неделю 2-3 человека. Это те, кто находится в зоне АТО", - отметил он.

Он добавил, что в боях приняли участие более 500 тысяч человек.

"А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит в жестокости в семье, агрессии и в невосприятии мирной жизни", - подчеркнул Матиос.

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