Матиос озвучил статистику самоубийств среди военных в Донбассе
C начала гибридной войны России против Украины в Донбассе два-три военнослужащих каждую неделю совершали самоубийство. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире канала 112 Украина.
По его словам, есть "очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся (в зоне боевых действий в Донбассе, - ред.).
"В среднем в неделю 2-3 человека. Это те, кто находится в зоне АТО", - отметил он.
Он добавил, что в боях приняли участие более 500 тысяч человек.
"А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит в жестокости в семье, агрессии и в невосприятии мирной жизни", - подчеркнул Матиос.
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