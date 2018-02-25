Наблюдатели ОБСЕ ушли с базы в Попасной из-за обстрелов
Из-за обстрелов подконтрольных Кремлю боевиков в Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ ушли с базы в населенном пункте Попасная Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
База расположена вблизи от передовой. Наблюдатели покинули ее после продолжительных обстрелов.
Инцидент произошел вечером 23 февраля. "Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрел из 120-мм миномета приблизительно через 500 м на юг. Сотрудники миссии (шесть наблюдаталей, фельдшер и переводчик) немежденно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение около 15 минут", - говорится в отчете.
На следующий день, 24 февраля, члены миссии покинули передовую патрульную базу и вернулись в патрульный центр СММ в Северодонецке.
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