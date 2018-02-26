На эстонском предприятии погиб рабочий из Украины

Украинец, вероятно, попал под металлическую деталь весом около тонны

В воскресенье, 25 февраля, на металлургическом предприятии в городе Тюри, Эстония, в результате несчастного случая погиб украинец. Об этом сообщает Postimees.



45-летний рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны.



В полиции сказали, что начато расследование и причину смерти установит вскрытие, хотя предварительно нет оснований считать, что смерть наступила в результате преступления.

14 февраля стало известно, что в Польше украинку работодатель вывез на автомобиле в соседний город и бросил парализованной на одной из скамеек недалеко от остановки автобуса после того, как у нее произошел инсульт.



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