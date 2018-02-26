На Бориспольском шоссе Киева фура влетела в Газель: есть погибший

По предварительной информации, грузовой автомобиль МАН совершил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем "Газель", в котором меняли колесо

Полиция Киева устанавливает причины смертельного ДТП на Бориспольском шоссе. В результате столкновения фуры и "Газели" мужчина погиб, а женщина с телесными повреждениями доставлена в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"По предварительной информации, грузовой автомобиль МАН совершил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем "Газель", в котором меняли колесо. От полученных при ДТП травм водитель "Газели" скончался на месте, женщина-пассажир доставлена в больницу", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

После проведения судебных экспертиз и других следственных действий правоохранители установят причины аварии.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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