Офис венгерской организации в Ужгороде подорвали - замглавы КМКС

Ход событий, включая исполнителя подрыва, зафиксировали камеры видеонаблюдения

Причиной пожара в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) в Ужгороде стало приведение в действие самодельного взрывного устройства, а не поджог. Об этом в комментарии Mukachevo.net сообщил первый заместитель главы Закарпатского облсовета и заместитель главы КМКС Иосиф Борто.

Он заявил, что весь ход событий, включая исполнителя подрыва, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Из камер видеонаблюдения видно, что неизвестный принес сумку со взрывчаткой со стороны пешеходного моста, некоторое время рылся в ней под окном нашего офиса, а потом положил эту сумку прямо на подоконник и в 3:05 пошел в сторону венгерского консульства, дальше по набережной. Через 7 минут после этого прогремел мощный взрыв, который услышала охрана соседних зданий и вызвала пожарных и полицию", - рассказал Борто.

По его словам, взрыв был такой силы, что сработала даже сигнализация на зданиях, расположенных на другой стороне реки.

Борто говорит, что пожар полностью уничтожил двухэтажный офис.

Фото: mukachevo.net

"Уверен, что в Украине и Закарпатье, в частности, не найдется человека, который бы совершил это преступление. У нас есть националисты, ультранационалисты, но я не думаю, что это сделали граждане Украины", - отметил замглавы облсовета.

Напомним, в ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел пожар в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС). Это уже второе нападение на КМКС в этом году.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

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