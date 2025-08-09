Bild: Уиткофф неверно понял слова Путина о требованиях в войне и принял их за уступки

По информации немецкой газеты, в Украине считают, что представитель США не знает, о чем говорит

Стив Уиткофф и Владимир Путин (Фото: EPA/GAVRIIL GRIGOROV)

Спецпосланник США Стив Уиткофф неправильно растолковал слова российского диктатора Владимира Путина и принял их за уступки. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на неназванных собеседников.

По информации газеты, Кремль не отступал от своего максимального требования – контролировать полностью пять регионов Украины: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым.

Россия во время встречи предложила "секторальное прекращение огня", например, взаимный отказ от ударов по энергообъектам или по крупным городам за линией фронта. Однако это не означает отказ России от масштабных наступательных операций на фронте.

Взамен США предложили "заморозить конфликт" вдоль нынешних линий фронта в обмен на широкую отмену санкций и новые экономические соглашения с Россией. По данным Bild, Россия отвергла эти условия.

Более того, он неверно истолковал слова Путина о "мирном выводе" украинских войск из Запорожской и Херсонской областей, приняв их за вывод войск россиян.

"Уиткофф не знает, о чем говорит", – сказал Bild представитель украинского правительства.

По данным немецкой газеты, такую же оценку разделяют и представители правительства Германии. Во время телефонного разговора 7 августа между представителями правительства США и европейскими партнерами, американскую сторону восприняли как "хаотичную и разобщенную", сказали собеседники Bild.

В частности, Уиткофф, который присутствовал в разговоре, показался "перегруженным и некомпетентным", а его высказывания – противоречивыми.