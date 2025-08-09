Bild: Віткофф неправильно зрозумів слова Путіна про вимоги у війні і сприйняв їх за поступки

За інформацією німецької газети, в Україні вважають, що представник США не знає, про що говорить

Стів Віткофф і Володимир Путін (Фото: EPA/GAVRIIL GRIGOROV)

Спецпосланець США Стів Віткофф неправильно розтлумачив слова російського диктатора Володимира Путіна і прийняв їх за поступки. Про це повідомляє Bild, посилаючись на неназваних співрозмовників.

За інформацією газети, Кремль не відступав від своєї максимальної вимоги – контролювати повністю п'ять регіонів України: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим.

Росія під час зустрічі запропонувала "секторальне припинення вогню", наприклад, взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах або по великих містах за лінією фронту. Однак це не означає відмову Росії від масштабних наступальних операцій на фронті.

Натомість США запропонували "заморозити конфлікт" уздовж нинішніх ліній фронту в обмін на широке скасування санкцій і нові економічні угоди з Росією. За даними Bild, Росія відкинула ці умови.

Ба більше, він неправильно витлумачив слова Путіна про "мирне виведення" українських військ із Запорізької та Херсонської областей, прийнявши їх за виведення військ росіян.

"Віткофф не знає, про що говорить", – сказав Bild представник українського уряду.

За даними німецької газети, таку саму оцінку поділяють і представники уряду Німеччини. Під час телефонної розмови 7 серпня між представниками уряду США та європейськими партнерами, американську сторону сприйняли як "хаотичну і роз'єднану", сказали співрозмовники Bild.

Зокрема, Віткофф, який був присутній у розмові, здався "перевантаженим і некомпетентним", а його висловлювання – суперечливими.