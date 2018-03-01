Хуг: Нет прогресса в вопросе разведения сил и средств в Донбассе

На минувшей неделе ОБСЕ зафиксировала 52 единицы тяжелого оружия, размещенного с нарушением линий отвода в Донбассе

На минувшей неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более восьми тысяч нарушений режима прекращения огня, нет никакого прогресса в вопросе разведения сил и средств на линии разграничения в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой ОБСЕ Александр Хуг.

Он подчеркнул, что СММ зафиксировала 52 единицы тяжелого оружия, размещенного с нарушением линий отвода , 46 из них - в ОРДЛО.

"На этом изображении, например, видно, что беспилотный летальный аппарат зафиксировал возле Миусинска (оккупированный боевиками город Луганской области, - ред.) четыре реактивные системы залпового огня", - отметил Хуг.





Фото: скриншот видео

Он добавил, что нет никакого прогресса в вопросе разведения сил и средств.

"Наоборот мы зафиксировали нарушение режима прекращения огня на одном участков разведения", - добавил первый замглавы миссии ОБСЕ.

По его словам, с патрульной базы ОБСЕ в Попасной 22 февраля наблюдатели ОБСЕ слышали 80 взрывов и 800 очередей из автоматов, а также звуки перекрестного огня в течение 37 минут.

Он добавил, что 23 февраля и в ночь на 24 февраля было зафиксировано 205 взрывов неопределенного происхождения, включая огонь из артиллерии, а также 539 - взрывов.

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Хуг уточнил, что в Попасной находятся 20 тысяч мирных жителей. "Среди сотни взрывов, десять были оценены как обстрелы из 120 мм минометов, которые проходили недалеко от места позиции наблюдателей", - сказал Хуг.

28 марта 2018 года сообщалось, что разведение сил и средств может состояться 5 марта при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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