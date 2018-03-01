СБУ: На взятке разоблачен чиновник Винницкой ОГА

Госслужащий якобы требовал 40 тыс грн за получение разрешения на выбросы в атмосферу продуктов утилизации автомобильных шин

В СБУ заявили о разоблачении на взятке руководителя одного из подразделений Винницкой облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ говорят, что госслужащий через посредника требовал 40 тысяч гривень от местного предпринимателя за получение разрешения на выбросы в атмосферу продуктов утилизации автомобильных шин.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что деньги за "услугу" якобы перечислялись на банковские реквизиты посредника.

Фото: ssu.gov.ua

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленников после получения всей суммы неправомерной выгоды и выдачи заказчику разрешительного документа", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Также сегодня сотрудники киевской прокуратуры и СБУ разоблачили руководителя предприятия, которая пыталась подкупить должностное лицо Главного управления Гоструда в Киевской области.

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