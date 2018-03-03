Боевики обстреляли Авдеевку: погиб 34-летний военный

В течение пяти часов террористы вели обстрелы опорных пунктов из минометов в районе Авдеевки за минувшие сутки

Вследствие обстрела боевиками в районе Авдеевки погиб один 34-летний военнослужащий Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Еще двое военных получили ранения. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - отметили в пресс-службе.

На луганском направлении боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

"Дважды, каждый раз в течение часа, после 12:00 и с 16:00, под вражескими обстрелами из минометов калибров 120 мм оказывались опорные пункты в районе Троицкого на Светлодарской дуге", - отметили в пресс-службе.

Еще один обстрел из стрелкового оружия со стороны российско-оккупационных войск был зафиксирован в районе Станицы Луганской вечером.

На донецком направлении за прошедшие сутки террористы открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины пять раз.

"Наибольшую активность на этом направлении зафиксировано в районе Авдеевки. В общем, в течение пяти часов, с около 12:00, с небольшими перерывами, террористы четыре раза вели обстрелы опорных пунктов из минометов калибра 120 и 82 мм, станковых гранатометов и стрелкового оружия", - уточнили в пресс-службе.

Вечером более часа под обстрелом из минометов калибра 82 мм и БМП оказались позиции украинских военных в районе населенного пункта Богдановка.

Трехсторонняя группа объявила полное перемирие в Донбассе с 5 марта 2018 года.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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