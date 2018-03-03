Открыто дело о возможном превышении полномочий полицией под Радой

Расследование поручено следователям СБУ

Прокуратура Киева открыла уголовное производство с целью проверки информации о возможном превышении служебных полномочий сотрудниками полиции во время сегодняшнего разгона протестующих под Верховной Радой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Там сообщили, что изучили информацию в СМИ о возможных неправомерных действиях полицейских во время событий под зданием парламента.

"С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование поручено следователем СО ГУСБУ в городе Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Также пострадали, как минимум, три журналиста.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко.

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