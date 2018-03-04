Задержаны подозреваемые в атаках на венгерский центр в Ужгороде
Правоохранители задержали подозреваемых в нападениях на офис Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) в Ужгороде 4 и 27 февраля 2018 года. Об этом в своем Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на Общество венгерской культуры 27 февраля. Одного из них задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком", - написал он.
Также установлена личность иностранца - предполагаемого координатора этих нападений, он объявлен в розыск, сообщил Князев.
Глава Нацполиции добавил, что накануне закарпатские полицейские установили личности двух граждан Польши, подозреваемых в поджоге этого же офиса 4 февраля 2018-го. Впоследствии их задержали в Варшаве польские правоохранители.
"Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генпрокуратуры решаем вопрос допроса задержанных", - отметил Князев.
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