Задержаны подозреваемые в атаках на венгерский центр в Ужгороде

Троих подозреваемых полиция задержала в Черкассах и Кропивницком; ранее в Польше были задержаны еще двое предполагаемых нападавших

Правоохранители задержали подозреваемых в нападениях на офис Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) в Ужгороде 4 и 27 февраля 2018 года. Об этом в своем Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на Общество венгерской культуры 27 февраля. Одного из них задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком", - написал он.

Также установлена личность иностранца - предполагаемого координатора этих нападений, он объявлен в розыск, сообщил Князев.

Глава Нацполиции добавил, что накануне закарпатские полицейские установили личности двух граждан Польши, подозреваемых в поджоге этого же офиса 4 февраля 2018-го. Впоследствии их задержали в Варшаве польские правоохранители.

"Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генпрокуратуры решаем вопрос допроса задержанных", - отметил Князев.

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