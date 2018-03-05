В Донецкой области информатор боевиков получил восемь лет тюрьмы

Изначально суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы, но апелляционный суд изменил приговор на восемь лет тюрьмы

В Донецкой области суд признал жителя села Первомайское Ясиноватского района виновным в пособничестве боевикам. Об этом сообщает спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Мужчине инкриминировали совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК.

"Суд установил, что в июле-августе 2015 52-летний мужчина умышленно, с целью содействия обстрелам украинских позиций со стороны террористической организации "ДНР", передавал по телефону одному из боевиков сведения о местах дислокации и перемещения подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины в районе проведения антитеррористической операции, корректировал обстрелы и сообщал об их результатах", - говорится в сообщении.

Изначально Дружковский городской суд переквалифицировал действия подозреваемого на ч. 2 ст. 260 УК (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях), и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Прокуратура с указанными приговором не согласилась и обжаловала его в апелляционной инстанции. По результатам рассмотрения апелляции прокурора, приговор суда первой инстанции отменили и приняли новое, согласно которому осужденный проведет за решеткой восемь лет.

Приговор вступил в силу.

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