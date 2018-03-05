Крысину на выходе из суда устроили "коридор позора": видео

Избитому мужчине удалось добежать до автобусной остановки и уехать

Юрию Крысину, признанному виновным в нападении на журналиста Вячеслава Веремия во время Майдана в 2014 году, на выходе из Дарницкого райсуда Киева возмущенные мягкостью приговора националисты устроили "коридор позора". Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Согласно сообщению, Крысин, долгое время не решавшийся выйти из здания суда, сделал это в сопровождении полицейских, но ожидавшие его снаружи устроили мужчине так называемый коридор позора. "Они били и оплевывали его", - пишет издание.

Избитому Крысину удалось добежать до автобусной остановки и уехать.

Фото: pravda.com.ua

Видео: Украинская правда (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)

Сегодня Дарницкий райсуд Киева отложил рассмотрение дела по обвинению Крысина.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию в день его убийства 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

Журналисты и представители общественности назвали приговор Крысину мягким и потребовали для обвиняемого более жесткого наказания. Судья Олег Линник в свою очередь считает вынесенный им приговор вполне обоснованным и утверждает, что действовал в пределах предъявленного обвинения.

28 декабря 2017-го Генпрокуратура обжаловала приговор Крысину.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.