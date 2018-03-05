Харьковчанин снабжал полицейских наркотиками - СБУ

По данным спецслужбы, неработающий житель Харькова реализовывал марихуану и амфетамин сотрудникам патрульной полиции

В СБУ сообщают, что разоблачили в Харькове местного жителя, который якобы изготавливал и продавал наркотики сотрудникам местной патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Харькове сеть реализации наркотиков и психотропов работникам полиции", - сказано в сообщении.

В СБУ рассказали, что организовал сбыт наркотиков якобы неработающий местный житель. По данным спецслужбы, он производил амфетамин и выращивал марихуану прямо в своей квартире.

"Подготовленные для употребления запрещенные вещества делец распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты амфетамин, каннабис, упаковочная тара, средства для изготовления, фасовки и употребления наркотиков, а также боевые патроны к огнестрельному оружию, отметили в ведомстве.

Уголовное производство осуществляется по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения.

В СБУ заявляют, что задержали в Южноукраинске Николаевской области двух полицейских, которые якобы требовали у наркозависимого деньги, угрожая "проблемами с законом".

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