Депутат Житомирского облсовета пытался убить себя - полиция

Жителя Коростеня госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки; перед этим он сообщил своей матери о намерении совершить самоубийство

Правоохранители расследуют возможную попытку депутата Житомирского областного совета покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительным данным правоохранителей, около 04:00 7 марта 42-летний житель Коростеня позвонил своей матери и сообщил, что намерен покончить с собой.

Спустя два часа мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки.

"Предварительно, мужчина выстрелил в себя из собственного зарегистрированного карабина. Сейчас врачи спасают ему жизнь в медучреждении", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, пострадавший - депутат Житомирского облсовета. Сейчас правоохранители проводят проверки по факту происшествия.

Издание Житомир.info сообщает, что речь идет о Сергее Грищенко - депутате облсовета от партии УКРОП, местном бизнесмене.

В облсовете Грищенко занимает должность секретаря постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона, инвестиционной деятельности, среднего и малого бизнеса, строительства, транспорта и связи.

Сергей Грищенко (фото - zhitomir.info)

В то же время другой депутат облсовета, коллега Грищенко по УКРОПу Виталий Науменко заявил, что, по словам самого пострадавшего, он выстрелил в себя якобы случайно.

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