В Хмельницком СБУ задержала пограничника за торговлю наркотиками
В Службе безопасности Украины заявили, что в Хмельницком офицер Государственной пограничной службы был задержан по подозрению в продаже синтетических наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Капитан Госпогранслужбы совместно с местным жителем систематически сбывали наркотики в областном центре. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи амфетамина военнослужащим", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали пограничника в одном из спальных районов города как раз во время очередной реализации психотропного вещества. Другого подозреваемого правоохранители задержали по месту жительства.
"Во время обысков в домах задержанных изъяли около ста граммов амфетамина и более трех килограммов марихуаны, а также специальное оборудование для изготовления психотропных", - рассказали в пресс-службе.
По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство и сбыт наркотиков).
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