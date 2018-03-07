В Хмельницком СБУ задержала пограничника за торговлю наркотиками

Сотрудники СБУ заявили, что задокументировали несколько фактов продажи амфетамина военнослужащим

В Службе безопасности Украины заявили, что в Хмельницком офицер Государственной пограничной службы был задержан по подозрению в продаже синтетических наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Капитан Госпогранслужбы совместно с местным жителем систематически сбывали наркотики в областном центре. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи амфетамина военнослужащим", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали пограничника в одном из спальных районов города как раз во время очередной реализации психотропного вещества. Другого подозреваемого правоохранители задержали по месту жительства.

"Во время обысков в домах задержанных изъяли около ста граммов амфетамина и более трех килограммов марихуаны, а также специальное оборудование для изготовления психотропных", - рассказали в пресс-службе.

По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство и сбыт наркотиков).

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