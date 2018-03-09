Депутат заявил об избиении нардепа Юрия Левченко

По словам Кутняка, Левченко избили до потери сознания и брызнули газом в глаза

В Киеве на улице Половецкая неизвестные избили народного депутата Юрия Левченко. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Святослав Кутняк.

По его словам, Левченко избили до потери сознания и брызнули газом в глаза. Сейчас нардеп находится в больнице.

Как сообщает Кутняк, они находились на Половецкой "с общиной с половины четвертого утра" и противостояли "кличковским титушкам по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и недопустить незаконную застройку".

В октябре прошлого года во Львовской области избили народного депутата Радикальной партии Андрея Лозового.

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