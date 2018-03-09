В МИД подтвердили гибель двоих украинцев в ДТП в Польше
09.03.2018 11:42
Четверо граждан Украины находятся в больнице
Фото: nowiny24.pl
В результате ДТП в Польше двое украинцев погибли, четверо - находятся в больнице. Эту информацию в Twitter подтвердила спикер украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.
Консулы предоставляют помощь пострадавшим гражданам Украины.
Ранее сегодня сообщалось, что по дороге к городу Перемышль микроавтобус Ford с шестью гражданами Украины попал в ДТП. Водитель Ford внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
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