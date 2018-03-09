В МИД подтвердили гибель двоих украинцев в ДТП в Польше

Четверо граждан Украины находятся в больнице

В результате ДТП в Польше двое украинцев погибли, четверо - находятся в больнице. Эту информацию в Twitter подтвердила спикер украинского Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Консулы предоставляют помощь пострадавшим гражданам Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что по дороге к городу Перемышль микроавтобус Ford с шестью гражданами Украины попал в ДТП. Водитель Ford внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.