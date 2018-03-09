В Донбассе от пули снайпера погиб боец Нацгвардии
В зоне АТО от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб боец Национальной гвардии Юрий Луговский. Об этом сообщает сайт МВД.
"Сегодня, 9 марта, в 2 часа ночи, от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб Юрий Луговский, 1994 года рождения, уроженец города Червоноград Львовской области, военнослужащий воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Юрий Луговский родился и проживал в городе Червоноград. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт, воевал под позывным Барет. Был активным участником Революции достоинства, участвовал в боях за Иловайск.
За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный погиб.
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