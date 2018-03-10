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Во Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали ж/д вокзал

10.03.2018 00:15
После проверки взрывчатка не была обнаружена
Во Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали ж/д вокзал
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во Львове из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали главный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области. 

"9 марта в 17:04 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован", - заявили в полиции. "Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - добавили силовики.

Согласно сообщению, были эвакуированы 360 человек.

В данный момент полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании и решается вопрос об открытии уголовного производства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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