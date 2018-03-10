Во Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали ж/д вокзал
Во Львове из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали главный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
"9 марта в 17:04 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован", - заявили в полиции. "Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - добавили силовики.
Согласно сообщению, были эвакуированы 360 человек.
В данный момент полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании и решается вопрос об открытии уголовного производства.
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