В Харькове троих мужчин признали виновными в серии терактов

Речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 года по март 2015 года

Октябрьский районный суд Харькова признал виновными троих мужчин в совершении ряда террористических актов на территории города и области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, двое злоумышленников - 36 и 38-летние харьковчане - не признали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием. Суд назначил им наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Третий обвиняемый, 28-летний мужчина, признал свою вину и искренне раскаялся. Он получил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре напомнили, что речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 года по март 2015 года. Среди них: обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова (сентябрь 2014), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частного юридического учреждения (сентябрь 2014) и ООО Харьковрегионгаз (январь 2015 года).

Кроме того, злоумышленникам инкриминировалось законченное покушение на террористический акт на территории нефтебазы в октябре 2014 года. Тогда, по счастливой случайности, не сработал ни один из двух РПГ-22, из которых мужчины планировали выстрелить, отметили в прокуратуре.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

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