В аварии горного подъемника в Грузии пострадали двое украинцев

Данные не являются окончательными, так как гражданства всех пострадавших еще устанавливаются, сообщили в МИД

В результате ЧП с подъемником на горнолыжном курорте в Грузии, по предварительной информации, пострадали двое украинцев. Об этом LIGA.net сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"По предварительной информации от консула, среди пострадавших есть двое граждан Украины", - сказал он.

В то же время Кирилич отметил, что эти данные не являются окончательными, так как гражданства всех пострадавших еще устанавливаются.

По словам чиновника, точной информации о состоянии пострадавших украинцев пока нет.

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Сегодня, 16 марта, на грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. На кадрах опубликованных в Сети видео кресла подъемника движутся с большой скоростью в обратном направлении, отдыхающие на ходу выпрыгивают из них. При этом людей, оставшихся сидеть, на развороте выбросило из кресла.

В результате ЧП были госпитализированы восемь человек, большинство из которых - иностранцы, в том числе двое украинцев.

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