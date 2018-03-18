В Одессе "заминировали" улицу у Генконсульства РФ

На месте работают наряды полиции, взрывотехники и кинологи. Территория оцеплена

В полицию Одессы поступило анонимное сообщение о минировании улицы Гагаринское плато, где расположено Генеральное консульство России. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

На месте работают наряды полиции, взрывотехники и кинологи. Территория оцеплена.

Фото: пресс-служба полиции

Сегодня в России проходят президентские выборы.

17 февраля в украинском МИД заявили, что министерство еще в феврале предупредило МИД России о том, что выборы в дипломатических учреждениях РФ в Украине не состоятся, если будет проведено голосование в оккупированном Крыму.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.