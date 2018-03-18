В Одессе "заминировали" улицу у Генконсульства РФ
18.03.2018 10:51
На месте работают наряды полиции, взрывотехники и кинологи. Территория оцеплена
Фото: пресс-служба полиции Одесской области
В полицию Одессы поступило анонимное сообщение о минировании улицы Гагаринское плато, где расположено Генеральное консульство России. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
На месте работают наряды полиции, взрывотехники и кинологи. Территория оцеплена.
Фото: пресс-служба полиции
Сегодня в России проходят президентские выборы.
17 февраля в украинском МИД заявили, что министерство еще в феврале предупредило МИД России о том, что выборы в дипломатических учреждениях РФ в Украине не состоятся, если будет проведено голосование в оккупированном Крыму.
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