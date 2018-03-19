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В оккупированный Донбасс пытались вывезти телефоны Apple: фото

19.03.2018 09:36
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте пропуска Марьинка
В оккупированный Донбасс пытались вывезти телефоны Apple: фото
Фото: скриншот видео

В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте пропуска Марьинка мужчина пытался вывезти на временно оккупированную территорию Донбасса мобильные телефоны Apple, аксессуары к ним и планшеты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Twitter.

В пресс-службе отметили, что пограничники в багажном отделении под обшивкой автомобиля Дэу обнаружили восемь мобильных телефонов Apple, 400 аксессуаров к ним и три планшета Samsung на сумму 274 тыс грн.

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Фото: twitter.com

16 июля 2017 года мужчина получил ранение около контрольного поста Марьинка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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