В оккупированный Донбасс пытались вывезти телефоны Apple: фото
В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте пропуска Марьинка мужчина пытался вывезти на временно оккупированную территорию Донбасса мобильные телефоны Apple, аксессуары к ним и планшеты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Twitter.
В пресс-службе отметили, что пограничники в багажном отделении под обшивкой автомобиля Дэу обнаружили восемь мобильных телефонов Apple, 400 аксессуаров к ним и три планшета Samsung на сумму 274 тыс грн.
Фото: twitter.com
16 июля 2017 года мужчина получил ранение около контрольного поста Марьинка.
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