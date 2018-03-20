"Переоформляла недвижимость на боевиков": СБУ задержала женщину

Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе участницу преступной организованной группировки, которая обеспечивала боевикам завладение имуществом местных жителей во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что жительница ОРДО входила в группировку, где ее участники организовали механизм противоправного переоформления прав собственности на объекты недвижимости в Донецке на боевиков террористической организации ДНР.

"Дельцы изготавливали фиктивные решения, используя украденную печать одного из райсудов Донецка. Окончательное переоформление жилья осуществлялось государственными регистраторами на подконтрольной украинской власти территории. Сделки осуществлялись без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости, которые покинули временно неподконтрольную территорию из-за действий террористов", - отметили в пресс-службе.

Женщине сообщили о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).

Суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

19 января 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины утверждали, что разоблачили жителя Белгород-Днестровска, которого они подозревают в распространении через соцсети антиукраинских материалов.

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