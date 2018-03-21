Разработчик "Новичка" о деле Скрипаля: Сработали чекисты

Один из участников создания нервно-паралитического вещества "Новичок" рассказал о своей версии событий в деле отравления бывшего российского шпиона

Один из основных разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил Мирзаянов заявил, что при отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля был использован бинарный вариант, при этом "сработали чекисты". Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Я думаю, что здесь сработали чекисты. Они параллельно с нами, когда мы разрабатывали новые отравляющие вещества, превращали их в свое оружие. По примеру того, как в свое время отравили болгарского диссидента Маркова рицином (умер в Лондоне в 1978 году, - ред.). Они сделали из зонтика оружие. Я склоняюсь к тому, что здесь был использован бинарный вариант отравляющего вещества, который не нуждается в перевозке через таможню", - отметил Мирзаянов.

Он считает, что в Британию привезли два патрона, ампулы, вставили их в револьвер, где есть механизм. "Они разбиваются (ампулы, - ред.) и соединяются между собой, выдавая конечный "Новичок", который затем выстреливается в цель", - подчеркнул Мирзаянов.

По его словам, Организация по запрещению химоружия должна включить "Новичок" в список запрещенных отравляющих веществ в рамках конвенции. "Для этого все страны должны согласовать между собой этот вопрос, в том числе - Россия", - уточнил специалист.

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Он добавил, что за год-два это сделать не удастся, но путем переговоров, компромисса, можно.

"Была бы воля. Если западные правительства захотят, они могут настоять. Хотел бы еще раз обратить внимание - можно расшифровать, русский это "Новичок" или другой. Они (Москва, - ред.) обвиняют, что могли англичане отравить своих же граждан. То есть английское правительство якобы могло заниматься терроризмом против своих граждан. Это абсолютная ложь и клевета. Это невозможно. Любой министр будет отправлен за решетку на пожизненное заключение за такое преступление", - сказал Мирзаянов.

Мирзаянов ранее рассказал, что формула вещества была засекречена, поэтому только РФ могла использовать ее.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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