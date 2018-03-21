В Херсоне CБУ задержала боевика террористической организации ДНР

По данным СБУ, в 2015 году бывший сотрудник органов МВД Украины "трудоустроился в разведуправление ДНР", но через три месяца сбежал в Херосон

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Херсоне бывшего боевика так называемой республиканской гвардии террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Правоохранители установили, что житель Херсона в 2015 году решил "подзаработать" в незаконных вооруженных формированиях боевиков. Бывший сотрудник органов МВД Украины "трудоустроился" в разведуправлении так называемой республиканской гвардии ДНР. Через три месяца после конфликта с представителями "казачьих" группировок мужчина покинул боевиков и длительное время скрывался в родном городе.

Сотрудники СБУ задержали бывшего боевика на одной из улиц Херсона. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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