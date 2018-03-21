Прокуратура заявила о срыве подготовки антиукраинских акций
Прокуратура Крыма сообщила, что совместно с СБУ провела в Чернигове 6 обысков, в ходе которых якобы обнаружила доказательства подготовки антиукраинских акций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Там отметили, что обыски проведены в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110(Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК.
Обыски прошли у "лиц причастных к организации антигосударственных акций в Украине". По данным прокуратуры, эти люди ставили перед собой цель дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.
В ходе обысков обнаружены и изъяты гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, "георгиевские" ленточки и российские флаги, что, по мнению прокуроров, свидетельствует о подготовке к указанным противоправным акциям.
Фото: ark.gp.gov.ua
В прокуратуре напомнили, что 12 марта в рамках этого уголовного производства было проведено 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской областях и г. Киеве.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:35
-
17:35
-
17:33
-
17:35
-
16:09