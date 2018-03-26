"ИхТамНет": в квартиры сотрудников СБУ хотят заселить наемников

Источники LIGA.net в оккупированном Луганске рассказали, что составляют списки пустых квартир сотрудников МВД и СБУ с целью незаконного заселения

Боевики в захваченном гибридными российскими войсками Луганске составляют списки квартир и домов сотрудников МВД и СБУ, которые выехали с начала гибридной войны в Донбассе . Об этом сообщили cегодня LIGA.net несколько источников в городе

"Этой осенью был обход квартир, составляли списки, кто и где. Теперь - будут в пустые квартиры заселять "этих красавцев" (наемников, - ред.), - сказал источник.

Другой собеседник подтвердил, что слышал о заселении наемников в квартиры сотрудников СБУ.

"Тут все очевидно, они (сотрудники СБУ, - ред.) - не въездные сюда, поэтому этим и пользуются", - объяснил местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

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Он считает, что нужно быстрее через доверенность и риэлторов продавать недвижимость тем сотрудникам СБУ и МВД, кто выехал из оккупированной территории Донбасса.

"Пусть за копейки , но это лучше, чем ничего, и остаться не с чем ", - подчеркнул Максим.

Луганчанин добавил, что речь идет не только о боевиках , но и россиянах, которые "уже осели в городе".

"Патрулей в форме, без опознавательных знаков РФ, стало больше по городу, особенно в центре - это уже привычное дело", - добавил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, при продаже квартир требуют техпаспорт квартиры, который якобы должен быть "выдан только ЛНР". "Срок действия этой бумажки только полгода, но без нее сделку в городе сделать невозможно", - уточнил Сергей.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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