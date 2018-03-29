В Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний доброволец: фото

Доброволец был родом из Конотопа Сумской области, в городе объявили дни траура

Вчера, 28 марта, на передовой погиб 19-летний боец добровольческого украинского корпуса Правый сектор Андрей с позывным Дилли. Об этом сообщают волонтеры фонда "Повернись живим" у себя в Facebook.

"Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь Дилли 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", - отмечается в сообщении.

Доброволец с позывным Дилли (фото - facebook.com/backandalive)





28 марта 2018 года сообщалось, что в Донбассе подорвался сапер ГСЧС.







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