USD:  26.14  26.45   EUR:  32.28  32.86  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний доброволец: фото

29.03.2018 07:45
Доброволец был родом из Конотопа Сумской области, в городе объявили дни траура
В Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний доброволец: фото
Иллюстративное фото: dyvys.in

Вчера, 28 марта, на передовой погиб 19-летний боец добровольческого украинского корпуса Правый сектор Андрей с позывным Дилли. Об этом сообщают волонтеры фонда "Повернись живим" у себя в Facebook.

"Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь Дилли 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", - отмечается в сообщении.

01.jpg 

Доброволец с позывным Дилли (фото - facebook.com/backandalive)

Руководитель Сумского областного штаба движения Правый сектор Сергей Супрун отметил, что парень ранее учился в Сумском педагогическом университете и мечтал стать военным психологом, сообщает 24 канал.

28 марта 2018 года сообщалось, что в Донбассе подорвался сапер ГСЧС.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
 
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 