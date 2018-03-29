В Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний доброволец: фото
29.03.2018 07:45
Доброволец был родом из Конотопа Сумской области, в городе объявили дни траура
Иллюстративное фото: dyvys.in
Вчера, 28 марта, на передовой погиб 19-летний боец добровольческого украинского корпуса Правый сектор Андрей с позывным Дилли. Об этом сообщают волонтеры фонда "Повернись живим" у себя в Facebook.
"Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь Дилли 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", - отмечается в сообщении.
Доброволец с позывным Дилли (фото - facebook.com/backandalive)Руководитель Сумского областного штаба движения Правый сектор Сергей Супрун отметил, что парень ранее учился в Сумском педагогическом университете и мечтал стать военным психологом, сообщает 24 канал.
28 марта 2018 года сообщалось, что в Донбассе подорвался сапер ГСЧС.
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