Американские беспилотники оказались неэффективными в Донбассе

Аналоговые дроны, которые ВСУ получили от США, нельзя защитить от перехвата сигнала, кроме того, по ним можно вычислять позиции

Дроны стоимостью миллионы долларов, которые США передали для борьбы против боевиков и гибридной армии РФ, оказались неэффективными против глушения и взломов. Об этом со слов украинских чиновников сообщает Reuters.



Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин сказал, что если бы этот вопрос от него зависел, то он бы вернул обратно эти 72 аналоговых мини-дрона Raven RQ-11B.



"С самого начала это было неправильное решение использовать эти дроны в конфликте", - сказал Хазин.



Оказалось, что беспилотники выходят из строя в использовании против боевиков, которые глушат радиосигнал.



Дроны аналоговые и поэтому их нельзя защитить от вмешательства и перехвата. Кроме того, через них можно вычислить позиции ВСУ и их батареи хватает на очень короткое время.



Чиновники США анонимно рассказали, что возможности российской радиоэлектроники оказались более сложными и поэтому беспилотники оказались менее эффективные, чем хотелось бы.



Армия США до сих пор использует эти беспилотники, но усовершенствованную цифровую версию.

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