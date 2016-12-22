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Глава СБУ рассказал, когда Москва отпустит Сущенко

22.12.2016 16:53
Публичность и внимание к украинскому журналисту Роману Сущенко соблазняет Россию "играть на нервах", говорит глава СБУ
Глава СБУ рассказал, когда Москва отпустит Сущенко
Василий Грицак

Украинский журналист Роман Сущенко является заложником официальной политики России. Об этом в интервью Укринформу заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Журналист Роман Сущенко является заложником официальной политики России, которая не отпустит его в правовом поле, а будет ждать, когда им это будет политически выгодно", - сказал Грицак.

По его словам, украинские официальные ведомства активно занимаются делом Сущенко.

 "Надеемся, что подключатся международные институты. У Романа - профессиональные адвокаты, обсуждения его судьбы постоянно идет в СМИ. С другой стороны, такая публичность и внимание к делу Романа соблазняет российскую сторону "играть на нервах", придумывать новые обвинения и затягивать процесс", - подчеркнул Грицак.

3 декабря сообщалось, что ситуация относительно противоправно арестованного в Москве Сущенко является предметом большого внимания со стороны французской дипломатии.

2 декабря Фейгин заявил, что ФСБ провела оперативную провокацию против украинского журналиста Романа Сущенко, втянув его в процесс передачи некой информации на цифровом носителе из Москвы в Париж.

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании 30 сентября в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, который приехал туда по личному делу. В ФСБзаявили, что задержанный "является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины". В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали. В середине ноября его адвокат заявил, что Кремль может пойти на обмен украинца на задержанного в Ровно агента ГРУ Виктора Павленко.

Сущенко работает в украинском информагентстве Укринформ с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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