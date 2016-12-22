Глава СБУ рассказал, когда Москва отпустит Сущенко

Публичность и внимание к украинскому журналисту Роману Сущенко соблазняет Россию "играть на нервах", говорит глава СБУ

Украинский журналист Роман Сущенко является заложником официальной политики России. Об этом в интервью Укринформу заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Журналист Роман Сущенко является заложником официальной политики России, которая не отпустит его в правовом поле, а будет ждать, когда им это будет политически выгодно", - сказал Грицак.

По его словам, украинские официальные ведомства активно занимаются делом Сущенко.

"Надеемся, что подключатся международные институты. У Романа - профессиональные адвокаты, обсуждения его судьбы постоянно идет в СМИ. С другой стороны, такая публичность и внимание к делу Романа соблазняет российскую сторону "играть на нервах", придумывать новые обвинения и затягивать процесс", - подчеркнул Грицак.

3 декабря сообщалось, что ситуация относительно противоправно арестованного в Москве Сущенко является предметом большого внимания со стороны французской дипломатии.

2 декабря Фейгин заявил, что ФСБ провела оперативную провокацию против украинского журналиста Романа Сущенко, втянув его в процесс передачи некой информации на цифровом носителе из Москвы в Париж.

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании 30 сентября в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, который приехал туда по личному делу. В ФСБзаявили, что задержанный "является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины". В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали. В середине ноября его адвокат заявил, что Кремль может пойти на обмен украинца на задержанного в Ровно агента ГРУ Виктора Павленко.

Сущенко работает в украинском информагентстве Укринформ с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

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