Полторак: Будут финансы - увеличим количество транспорта в АТО

Министр обороны Степан Полторак заявил, что военные в зоне проведения АТО обеспечены средствами эвакуации исходя из возможностей Министерства

Министерство обороны проводит проверку эвакуации раненых во время боя на Светлодарской дуге. Об этом министр обороны Степан Полторак заявил отвечая в парламенте на вопросы депутата от Народного фронта Игоря Лапина, почему раненых во время боя на Светлодарской дуге должны были вывозить волонтеры на своих машинах. Об этом сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"На сегодня личный состав, который выполняет боевые задания в зоне проведения АТО, исходя из наших возможностей, обеспечен средствами эвакуации", - сказал министр.

Он отметил, что в этом году заключен контракт на покупку 60 автомобилей, в следующем году планируется приобрести 40.

"Что касается порядка и организации медицинского обеспечения в ходе боевых действий на Светлодарской дуге, сегодня комиссия министерства обороны работает. По итогам я приму решения", - заявил Полторак.

Он также добавил, что если будет финансирование, министерство готово увеличить количество эвакуационного транспорта.

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23 декабря 2016 года сообщалось, что боевики гибридной армии РФ в Донбассе продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины на Светлодарской дуге, украинские военнослужащие понесли потери.

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