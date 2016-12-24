Сутки в АТО: один военный ранен, четверо контужены

Потерь среди украинских военных за прошлые сутки не было; в Минобороны подтвердили нарушение боевиками режима прекращения огня

За прошлые сутки в Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



Контужены четверо бойцов. Погибших среди служащих ВСУ нет.



По словам спикера Минобороны, боевики нарушили договоренность о режиме прекращения огня.

С 00:00 24 ноября вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске. В штабе АТО заявляют, что перемирие было нарушено уже через 25 минут после полуночи.

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