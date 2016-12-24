Журналисты рассказали о новом типе информационной агрессии РФ

Журналисты Детектор медиа опубликовали статью о новой схеме Москвы по входу в информационное пространство Украины. В списке - больше десятка СМИ

Россия начала новую пропагандистскую операцию в Украине, в рамках которой руководителям предприятий предлагается обратиться к руководству Украины с требованием о восстановлении связей с Россией. Затем эти сообщения по специальной схеме транслируются через украинские СМИ. Об этом пишет журналистка Галина Скляревская в статье "Мы без России пропадем": как работает новая технология вбросов в украинские СМИ" на detektor.media.

По словам Скляревской, в Украине внедряется технология публикации в СМИ петиций с призывом "во что бы то ни стало восстановить экономические отношения с Россией, чтобы спасти экономику Украины". С конца лета в украинских и российских СМИ была озвучена целая серия заявлений украинских депутатов, которые призвали восстанавливать экономические отношения с Россией.

Журналисты приводят в своем материале связи и доказательства, публикуют информацию о сайтах, созданных специально под публикацию петиций. Например, одна из петиций к президенту 13 октября была опубликована на сайте харьковского ЗАО Индустриальная научно-технологическая компания ИНТЕК. При этом сам сайт, как показывает проверка, был создан 10 октября - ровно за три дня до появления на нем петиции - хотя на сайте есть новости якобы за 2015 и 2014 годы, пишут журналисты.

"Застрельщиком", пишут журналисты, выступил 31 августа бывший глава Одесской ОДА, депутат от Оппоблока Николай Скорик, 1 сентября - внефракционный депутат Евгений Мураев, 7 сентября - внефракционный депутат Яков Безбах, 13 сентября - депутат от группы Возрождение Антон Киссе, 14 сентября - депутат от БПП Олег Недава, 21 сентября - депутат Одесского облсовета от Оппоблока Виктор Баранский. Полную хронологию этих депутатских заявлений опубликовал одесский ресурс Таймер - с однотипными заголовками о призыве того или иного депутата мириться с Россией.

Кроме одесского Таймера, который, по сообщениям СМИ, принадлежит бывшему депутату Игорю Маркову, бежавшему в Россию, чаще других новости про депутатов, призывающих "мириться с Россией", возникают на сайте телеканала 112 Украина. Причем возникают они весьма странно, пишут журналисты. Например, агентство Українські новини (входят в медиагруппу Интер, которую контролирует Сергей Левочкин (Оппоблок) публикуют видео с депутатом Безбахом 7 сентября в 13:46 и ссылаются на видео, "появившееся в соцсетях". При этом на сайте 112 Украина новость о Безбахе публикуется в этот же день в 12:50, но уже со ссылкой на Українські новини, отмечает автор материала.

После публикации серии обращений депутатов о необходимости восстановления связей с Россией, в СМИ начали появляться обращения коллективов промышленных предприятий о необходимости восстановления экономических отношений с РФ. 27 сентября на сайте Таймер опубликовано заявление "трудового коллектива запорожского ЧАО Племзавод Степной с требованием к "президенту Украины Порошенко наладить экономические связи с Россией" и "в поддержку заявлений депутат Безбаха". 3 октября на сайте Новости Запорожья появилась новость о сотрудниках Запорожского завода бытовой техники, производителя газовых плит Запорижанка, которые якобы приняли заявление о необходимости восстановления связей с Россией. 16 ноября на сайте Вести.ua без указания на источник появилась информация о петиции от днепровской компании Агрика-терра. 7 декабря на сайте Комментарии: Запорожье появилось аналогичное требование от коллектива предприятия Таврия-Скиф - снова без указания источника. Наконец, 14 декабря аналогичный призыв от херсонской компании Робуста-Агро был опубликован на сайте Голос.ua (входит в сферу влияния семьи Петра Симоненко), а 20 декабря - петиция от черкасского консервного завода Финвал-2006 появилась на сайте Комментарии.ua.

"Все эти скучные перечисления петиций были бы ни к чему, если бы не мелкая деталь: Детектор медиа обратился к руководству трех предприятий, указанных в этом списке, - Карпатнефтехим, Племзавод Степной и Лихачевский комбинат хлебопродуктов - и на всех трех предприятиях сообщили, что ничего не подписывали и уже давали опровержения в местной прессе. Однако почему-то эти опровержения дальше местной прессы не пошли (записи разговоров есть в распоряжении редакции). Еще одно опровержение сделал публично директор завода Финвал-2006 - к нему обратились журналисты Обозревателя, которые опровергли только этот, единичный фейк. Наверняка и другие предприятия, кроме этих четырех, опровергнут свое участие в этом параде воззваний - тем более что ситуация довольно типичная", - пишут журналисты.

Для нескольких заводов, пишет автор, в том числе для Финвала, Евросемян и Интека, сайты были созданы на скорую руку. В двух случаях были созданы даже документы за подписью директоров - хотя юрист Лихачевского хлебокомбината опроверг существование такого рода документа.

Журналисты отмечают, что во всех случаях информация сначала появлялась на региональных сайтах, затем подхватывалась медиа крупнее - чаще всего Комментариями, но также Голос.ua, Українськими новинами - оттуда попадала в более влиятельные СМИ, на которые уже ссылались российские пропагандисты. При этом на сайте Страна.ua новости подобного толка размещены - как минимум две, о Робуста-Агро и Финвале-2006, но с плашкой реклама. Остальные, в том числе Комментарии, Вести.ua, Корреспондент, Гордон.ua и Подробности (сайт - часть медиагруппы Интер) - публикуют материалы без каких либо уточнений.

В России подобные новости публикуют ТАСС, Российская газета, Взгляд, Лента.ру. Также внимание всем этим петициям уделил лично Виктор Медведчук, который в своем ЖЖ подробно описал, сколько и каких предприятий "обратилось" к Порошенко.

Кроме того, в начале декабря на сайтах областных советов Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областей, а также на сайте горсовета Кропивницкого появились петиции, в которых уже жители областей якобы также призывают эти отношения срочно восстановить. Все эти петиции быстро набрали необходимое количество голосов - и преодолели барьер, необходимый для обсуждения петиций на заседаниях советов. Однако, как пишет в своем материале сайт СтопФейк, три петиции - в Полтавской, Днепровской и Черниговской областях "имеют признаки того, что создавались не жителями этих регионов, а результаты голосования были сфальсифицированы".

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