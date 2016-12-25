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Кононенко в Вене встретился со Злочевским - журналистка

25.12.2016 02:25
Соратника президента Игоря Кононенко видели в венском ресторане в компании бывшего министра экологии Игоря Злочевского
Кононенко в Вене встретился со Злочевским - журналистка
Игорь Кононенко

Первый заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко в парламенте, соратник президента Игорь Кононенко встретился в Вене с бывшим министом экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским. Об этом написала корреспондент ТСН Ольга Василевская на своей странице в Facebook.

По ее словам, встреча происходила в недорогом ресторане Plachutta в самом центре австрийской столицы.

"…Кононенко жаловался на "журналюг", которые как-то раз накинулись на него в Раде. Свидетели этой встречи утверждают, что Кононенко был с небольшим чемоданчиком", - написала Василевская.

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Фото: facebook.com/sho.vam.nado

Она добавила, что пыталась получить комментарии о встрече от Кононенко и Злочевского, однако они пока не ответили.

В сентябре Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру принять решение о прекращении розыска экс-министра экологии и природных ресурсов.

Ранее Печерский суд арестовал 20 скважин газодобывающей компании Эско-Пивнич, подконтрольной экс министру экологии.

ГПУ проводит расследование о присвоении денежных средств должностными лицами Укргаздобычи в течение 2010-2014 годов при выполнении договоров о совместной деятельности. По этому делу подозревают в уклонении от уплаты налогов должностных лиц компаний из группы Burisma, которая принадлежит Злочевскому.

Генпрокуратура объявила в розыск экс-министра экологии Злочевский 16 января 2015 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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