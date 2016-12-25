МИД прокомментировал голосование Украины в Совбезе ООН

Урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной должно происходить исключительно мирными средствами, подчеркивают в Министерстве иностранных дел

Министерство иностранных дел Украины выступает за мирное Израиля и Палестины и подчеркивает, что конфликт должен быть урегулирован исключительно мирными средствами. Об этом говорится в заявлении МИДа по поводу голосования украинской делегации в Совете безопасности ООН 23 декабря. Ниже - полный текст заявления, опубликованного на официальной странице в Facebook.



"23 декабря 2016 Совет безопасности ООН принял резолюцию 2334 о положении на Ближнем Востоке. Все члены Совета безопасности поддержали упомянутую резолюцию, за исключением Соединенных Штатов, которые воздержались.



Наше государство на протяжении многих лет занимает последовательную и сбалансированную позицию по израильско-палестинского конфликту. Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами. При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров.



Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены Совета безопасности ООН, а также генеральный секретарь ООН, неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву.



Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны.



Текст резолюции является сбалансированным - она ​​призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской: Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти - принять эффективные меры борьбы с терроризмом.



Наше государство последовательно выступает за соблюдение норм международного права всеми и везде, поскольку на собственном примере почувствовало, к каким трагическим последствиям приводят его нарушения.



Именно поэтому определяющими при выработке позиции Украины стал наш последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.



Убеждены, что только внешняя политика, основанная на необходимости защиты национальных интересов, а также на уважении международного права и универсальных ценностей и принципов, является убедительной и понятной для всех.



Уверены, что активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле не помешает традиционно дружественным украино-израильским отношениям, основанным на взаимном уважении и общности интересов".



23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию.



Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал отменить сегодняшний визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в связи с этим голосованием.



Ранее сегодня постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко отметил, что израильские поселения на палестинских территориях, от строительства которых призвали отказаться в резолюции Совбеза ООН, противоречат международному праву.

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