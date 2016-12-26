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В ВСУ рассказали о боевых потерях украинской армии в 2016 году

26.12.2016 12:02
Согласно данным пресс-службы ВСУ, в 2016 году небоевые потери украинской армии превысили боевые
В ВСУ рассказали о боевых потерях украинской армии в 2016 году
Фото: mil.gov.ua

Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов. Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина.

"Количество потерь в 2016 году: боевых - 211, небоевых - 256", - отмечается в сообщении.

В управлении также рассказали о потерях техники. "В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Украины составляют более 100 единиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в то же время в нынешнем году контракт с армией подписали около 7,5 тысяч человек.

Также в ответе журналистам указано, что украинская армия получила тысячу единиц нового модернизированного вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены ВСУ.

29 ноября 2016 года сообщалось, что по состоянию на 21 ноября всего в зоне АТО погибли 2145 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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