Порошенко подписал госбюджет на 2017 год

Президент Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год

Президент Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Президент напомнил, что бюджет своевременно и подробно был обсужден на заседании СНБО в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он подчеркнул, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа".



Порошенко подчеркнул, что принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в стране.

Президент также подписал законы об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Рада приняла бюджет на 2017 год 12 декабря. За закон о госбюджете на 2017 год №5000 проголосовали 274 депутата.

Ни одного голоса не дали депутаты фракций Оппозиционный блок и Батькивщина. Фракция Блок Петра Порошенкодала 122 голоса, Народный фронт - 74, Радикальная партия - 18, Самопомощь - 5, Видродження - 24 и Воля народа - 13 голосов. Внефракционные депутаты дали 18 голосов.

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