В 2016 году в Украину не пустили более 6 тысяч россиян
В 2016 году погранслужба отказала в пропуске на территорию Украины более чем 6 тысячам граждан России. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко, передает корреспондент ЛІГА.net.
"За год в пропуске отказано 28 тысячам человек. Более 6 тысяч - это граждане России", - сказал он.
По его словам, предупреждено 2700 уголовных и более 71 тысячи административных правонарушений.
Назаренко отметил, что, несмотря на сложную ситуацию на востоке страны, количество тех, кто въезжает в Украину или едет транзитом, увеличилось. "Пропущено более 88 млн человек и 20 млн транспортных средств. Средний годовой рост составил 7%", - сказал он.
Как сообщалось ранее, с 2014-го по декабрь 2016 года Украина предоставила украинское гражданство 6261 россиянину.
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