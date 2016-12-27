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Глава ЦИК объяснил обеспечение дополнительной охраной на суде

27.12.2016 15:08
Михаил Охендовский в судебном заседании был взят под дополнительную охрану Управления госохраны, чтобы избежать провокаций
Глава ЦИК объяснил обеспечение дополнительной охраной на суде
Михаил Охендовский

Управление Госохраны обеспечило главу Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского дополнительной охраной на суде в связи с высокой вероятностью провокаций. Об этом он заявил сегодня на встрече журналистами, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Охрана главы Центральной избирательной комиссии осуществляется государством, и количество охранников вы сейчас видели в приемной. То, что было в суде - были задействованы дополнительные силы Управления государственной охраны в связи с очевидными обстоятельствами, о которых, слава богу, никто не узнал. Вы видели люди в камуфляже, которые находились в коридоре, у них были шевроны с определенными надписями. Была запланирована провокация достаточно серьезная для всех участников судебного заседания, и это вызвало необходимость задействовать дополнительные силы охраны", - отметил он.

По словам Охендовского, 25 человек в камуфляже, с шевронами - это достаточно серьезная угроза.

Глава ЦИК утверждает, что у них были замечены "некоторые средства, в том числе пиротехнические".

На вопрос корреспондента ЛІГА.net, сколько охранников сопровождают его в обычной жизни, Охендовский ответил: "Сейчас, когда я передвигаюсь в автомобиле - один или два, не больше… Охрана главы Центральной избирательной комиссии осуществляется постоянно".

21 декабря состоялось заседание Соломенского суда Киева, на котором было отказано в ходатайстве детективов НАБУ об отстранении Охендовского от должности. Также суд отказался назначить Охендовскому залог в размере 1 млн 291 тыс грн, на чем настаивали представители САП.

26 декабря глава Охендовский заявил, что обжалует в суде возбуждение против него уголовного дела, а также "системную дискредитацию" со стороны некоторых СМИ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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