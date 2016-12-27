Глава ЦИК объяснил обеспечение дополнительной охраной на суде
Управление Госохраны обеспечило главу Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского дополнительной охраной на суде в связи с высокой вероятностью провокаций. Об этом он заявил сегодня на встрече журналистами, передает корреспондент ЛІГА.net.
"Охрана главы Центральной избирательной комиссии осуществляется государством, и количество охранников вы сейчас видели в приемной. То, что было в суде - были задействованы дополнительные силы Управления государственной охраны в связи с очевидными обстоятельствами, о которых, слава богу, никто не узнал. Вы видели люди в камуфляже, которые находились в коридоре, у них были шевроны с определенными надписями. Была запланирована провокация достаточно серьезная для всех участников судебного заседания, и это вызвало необходимость задействовать дополнительные силы охраны", - отметил он.
По словам Охендовского, 25 человек в камуфляже, с шевронами - это достаточно серьезная угроза.
Глава ЦИК утверждает, что у них были замечены "некоторые средства, в том числе пиротехнические".
На вопрос корреспондента ЛІГА.net, сколько охранников сопровождают его в обычной жизни, Охендовский ответил: "Сейчас, когда я передвигаюсь в автомобиле - один или два, не больше… Охрана главы Центральной избирательной комиссии осуществляется постоянно".
21 декабря состоялось заседание Соломенского суда Киева, на котором было отказано в ходатайстве детективов НАБУ об отстранении Охендовского от должности. Также суд отказался назначить Охендовскому залог в размере 1 млн 291 тыс грн, на чем настаивали представители САП.
26 декабря глава Охендовский заявил, что обжалует в суде возбуждение против него уголовного дела, а также "системную дискредитацию" со стороны некоторых СМИ.
Читайте также: Подписи в "амбарной книге" принадлежат Охендовскому - экспертиза
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:26
-
17:37
-
23.12.16
10:00
-
09.12.16
10:00
-
05.12.16
10:00
Новости партнеров
- 67212
- 42118
- 29641
- 20924
- 18749