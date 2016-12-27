Глава ЦИК объяснил обеспечение дополнительной охраной на суде

Михаил Охендовский в судебном заседании был взят под дополнительную охрану Управления госохраны, чтобы избежать провокаций

Управление Госохраны обеспечило главу Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского дополнительной охраной на суде в связи с высокой вероятностью провокаций. Об этом он заявил сегодня на встрече журналистами, передает корреспондент ЛІГА.net.



"Охрана главы Центральной избирательной комиссии осуществляется государством, и количество охранников вы сейчас видели в приемной. То, что было в суде - были задействованы дополнительные силы Управления государственной охраны в связи с очевидными обстоятельствами, о которых, слава богу, никто не узнал. Вы видели люди в камуфляже, которые находились в коридоре, у них были шевроны с определенными надписями. Была запланирована провокация достаточно серьезная для всех участников судебного заседания, и это вызвало необходимость задействовать дополнительные силы охраны", - отметил он.

По словам Охендовского, 25 человек в камуфляже, с шевронами - это достаточно серьезная угроза.

Глава ЦИК утверждает, что у них были замечены "некоторые средства, в том числе пиротехнические".

На вопрос корреспондента ЛІГА.net, сколько охранников сопровождают его в обычной жизни, Охендовский ответил: "Сейчас, когда я передвигаюсь в автомобиле - один или два, не больше… Охрана главы Центральной избирательной комиссии осуществляется постоянно".

21 декабря состоялось заседание Соломенского суда Киева, на котором было отказано в ходатайстве детективов НАБУ об отстранении Охендовского от должности. Также суд отказался назначить Охендовскому залог в размере 1 млн 291 тыс грн, на чем настаивали представители САП.

26 декабря глава Охендовский заявил, что обжалует в суде возбуждение против него уголовного дела, а также "системную дискредитацию" со стороны некоторых СМИ.

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