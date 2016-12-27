Луценко: По делу Януковича дал показания депутат Госдумы РФ

По словам генпрокурора, эти показания будут положены в основу будущего обвинения

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по делу о госизмене Виктора Януковича важные показания дал экс-депутат Госдумы РФ. При этом Луценко не назвал имени этого человека. Об этом генпрокурор сказал в ходе брифинга в Краматорске.

"Могу подтвердить слова Руслана Кравченко: одним из свидетелей, который дал очень важные показания, является бывший депутат Госдумы РФ, который давал показания о влиянии подписанного письма-призыва к Путину ввести войска в Украину, решении Государственной думы об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом", - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, эти показания будут положены в основу будущего обвинения.

29 ноября Луценко объявил подозрение Януковичу в совершении государственной измены, пособничестве власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины и ведении агрессивной войны.

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