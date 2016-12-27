США расширили санкции против оборонки РФ и Крыма

Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 23 компании из России и оккупированного Крыма

Сегодня, 27 декабря, Соединенные Штаты добавили еще 23 российских компании в санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"27 декабря Министерство торговли США добавляет 23 компании из России и Крыма к американскому санкционному списку, превращая Крым на экономически токсический регион и блокируя деятельность российской оборонки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под санкции США попали 15 компаний российского оборонпрома и 8 - на территории временно оккупированном Крыма. Расширение санкций произошло из-за нарушения Россией международного права и разжигания конфликта на Востоке Украины.

20 декабря министерство финансов США расширило список санкций против Российской Федерации за ее действия в Украине, добавив в него семь человек, восемь предприятий, а также два судна.

22 декабря США ввели новые экономические санкции против Российской Федерации.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.