USD:  26.52  27.07   EUR:  27.52  28.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

США расширили санкции против оборонки РФ и Крыма

27.12.2016 22:31
Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 23 компании из России и оккупированного Крыма
США расширили санкции против оборонки РФ и Крыма

Сегодня, 27 декабря, Соединенные Штаты добавили еще 23 российских компании в санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"27 декабря Министерство торговли США добавляет 23 компании из России и Крыма к американскому санкционному списку, превращая Крым на экономически токсический регион и блокируя деятельность российской оборонки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под санкции США попали 15 компаний российского оборонпрома и 8 - на территории временно оккупированном Крыма. Расширение санкций произошло из-за нарушения Россией международного права и разжигания конфликта на Востоке Украины. 

20 декабря министерство финансов США расширило список санкций против Российской Федерации за ее действия в Украине, добавив в него семь человек, восемь предприятий, а также два судна.

22 декабря США ввели новые экономические санкции против Российской Федерации.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 